В Рамонском районе мужчина нашел на дне реки Воронеж мину времен ВОВ

Мужчина, занимавшийся подводной охотой, нашел на дне реки Воронеж в Рамонском районе мину в воскресенье, 6 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник главы администрации Рамонского района по ГО и ЧС Александр Долбилов в понедельник, 7 августа.

Снаряд находится на глубине 3−3,5 м. По словам Александра Долбилова, противотанковая мина времен Великой Отечественной войны хорошо сохранилась и может представлять угрозу при неосторожном с ней обращении. Водолазы из Воронежа извлекут мину в понедельник, 7 августа. Затем ее уничтожат взрывотехники.