В Молдове юный грабитель проведет за решеткой 10 лет

Несмотря на то, что продавщица отказалась выполнять просьбу грабителя, последнего ждет наказание.

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В конце прошлого месяца, 23 июля, молодой человек зашел в один из продуктовых магазинов Чадыр-Лунги, и держа в руках пистолет приказал отдать ему деньги из кассы.

Продавщица магазина отказалась отдать свою выручку и начала звонить в полицию. Парень, испугавшись, убежал с места преступления.

Спустя всего 3 дня, 26 июля 2017 года он был задержан и сознался в содеянном. Во время обыска был обнаружен и пистолет, которым он угрожал прордавщице.