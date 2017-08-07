В Молдове юный грабитель проведет за решеткой 10 лет
Полиция сообщила о задержании 19-летнего грабителя, который угрожая пистолетом потребовал у продавщицы одного из магазинов отдать выручку.
Полиция сообщила о задержании 19-летнего грабителя, который угрожая пистолетом потребовал у продавщицы одного из магазинов отдать выручку.
Несмотря на то, что продавщица отказалась выполнять просьбу грабителя, последнего ждет наказание.
В конце прошлого месяца, 23 июля, молодой человек зашел в один из продуктовых магазинов
Продавщица магазина отказалась отдать свою выручку и начала звонить в полицию. Парень, испугавшись, убежал с места преступления.
Спустя всего 3 дня, 26 июля 2017 года он был задержан и сознался в содеянном. Во время обыска был обнаружен и пистолет, которым он угрожал прордавщице.
Случай уже рассматривается в рамках уголовного дела. Молодому человеку грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.