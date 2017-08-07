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17:58 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде взяли под стражу директора ООО «АхтубаСитиПарк»

Генеральный директор АО «Классик», являющийся учредителем фирмы-застройщика ООО «АхтубаСитиПарк» — проблемного микрорайона в Волжском — был арестован.

Источник: РИАЦ

По версии следствия, 42-летний подозреваемый, непосредственно руководивший строительством и управлявший распределением денежных средств, допустил нецелевое расходование свыше 42 млн рублей, поступивших от дольщиков. Это привело к приостановке строительства микрорайона.

В результате незаконных действий были нарушены права и законные интересы 214 дольщиков. Накануне подозреваемый, который находился в Перми, был вызван в регион. 7 августа Волжский городской суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

Это второе громкое задержание, связанное с обманом дольщиков. Напомним, 20 июля был задержан руководитель проекта «Парк Европейский» и ЖК «Доминант». Оба эти задержания — результат системной межведомственной работы, которая ведется в регионе по проблемам дольщиков. Об этом шла речь на координационном совещании 21 июня, которое провел глава региона.

Губернатором была поставлена задача выработать механизмы завершения строительства всех проблемных домов в области. В этих целях Андрей Бочаров поручил проводить систематические рабочие встречи с представителями инициативных групп обманутых дольщиков с участием самого широкого круга заинтересованных лиц и ведомств.

Действующее законодательство не позволяет властям региона напрямую использовать бюджетные средства для завершения недостроев, однако, несмотря на препятствия, дольщики не остаются один на один со своими проблемами. В области разработан целый ряд мер, стимулирующих застройщиков на достройку объектов. В частности, это льготы по оплате аренды земельного участка. В интересах участников долевого строительства меняется и региональное законодательство. Год назад внесены изменения в областной закон, согласно которым, компания, берущаяся достроить проблемный дом, получает землю для собственного жилищного строительства в аренду по льготной цене без торгов.

Принимаемые меры дают положительные результаты. Сегодня активизированы работы по строительству на улице Лавочкина, 7 в Ворошиловском районе Волгограда, по улице Огарева, 21б, возобновлена стройка на улице Героев Тулы, 7. С начала текущего года уже введены в эксплуатацию два долгостроя — дома в ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика» — права 420 дольщиков были защищены.

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