Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Арзамасском районе Нижегородской области.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МВД России по Нижегородской области, местная жительница рабочего посёлка Выездное Арзамасского района обратилась в полицию с заявлением о массовом отравлении собак на территории посёлка.

Федеральным законодательством предусмотрены полномочия региональных органов власти в части отлова и содержания безнадзорных животных, но вопрос их передачи в добрые руки, поиск владельцев и выпуск в прежнюю среду до сих пор не урегулирован, а это в свою очередь приводит к конфликтным ситуациям и порождает противоречивую судебную практику.