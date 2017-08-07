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17:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Арзамасском районе Нижегородской области

Заявление поступило 5 августа. В настоящее время по нему проводится проверка.

Полиция проверяет информацию о массовом отравлении собак в Арзамасском районе Нижегородской области.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в ГУ МВД России по Нижегородской области, местная жительница рабочего посёлка Выездное Арзамасского района обратилась в полицию с заявлением о массовом отравлении собак на территории посёлка.

Согласно информации, заявление поступило 5 августа. В настоящее время по нему проводится проверка.

Ранее сообщалось, что парламент Нижегородской области направит обращение к председателю Госдумы c просьбой принять закон об ответственном обращении с животными.

Федеральным законодательством предусмотрены полномочия региональных органов власти в части отлова и содержания безнадзорных животных, но вопрос их передачи в добрые руки, поиск владельцев и выпуск в прежнюю среду до сих пор не урегулирован, а это в свою очередь приводит к конфликтным ситуациям и порождает противоречивую судебную практику.

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