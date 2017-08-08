Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
«Это меня решили закрыть?»: Саакашвили припугнул Порошенко фото
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
09:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Плотник в Нижнем Новгороде разбил голову при падении с лестницы

Мужчина с переломами костей и черпено-мозговой травмой госпитализирован в больницу № 39.

Плотник в Нижнем Новгороде разбил голову при падении с лестницы. Как информирует Государственная инспекция труда в Нижегородской области, несчастный случай произошел 3 августа.

51-летний плотник ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района 2» во время работы свалился с трехметровой лестницы. Мужчина с переломами костей и черпено-мозговой травмой госпитализирован в больницу № 39.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что электросварщик погиб в Нижнем Новгороде на строительстве Сормовско — Мещерской линии метрополитена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
В Белом доме задумались о начале торговой войны с Китаем
Кабмин предложил временно изымать полномочия регионов
Легкоатлет из РФ выиграл серебро ЧМ, которое могло быть золотом
Опрос: в регионах реновация жилья нужнее, чем в Москве
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу
Спорт
Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро ЧМ Шубенков, завоевавший серебро ЧМ, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
ЦБ сообщил о новом рекорде ипотеки
Названа альтернатива ипотеке для россиян
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь