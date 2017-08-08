Плотник в Нижнем Новгороде разбил голову при падении с лестницы
Мужчина с переломами костей и
Мужчина с переломами костей и
Плотник в Нижнем Новгороде разбил голову при падении с лестницы. Как информирует Государственная инспекция труда в Нижегородской области, несчастный случай произошел 3 августа.
51-летний плотник ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района 2» во время работы свалился с трехметровой лестницы. Мужчина с переломами костей и
В настоящее время проводится расследование, в ходе которого предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что электросварщик погиб в Нижнем Новгороде на строительстве Сормовско — Мещерской линии метрополитена.