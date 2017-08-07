На месте убийства директора океанариума в Москве найдены окурки и два телефона

На месте убийства генерального директора и совладельца столичного океанариума в «Крокус-Экспо» найдены улики, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, следователи обнаружили два окурка, два мобильных телефона, фантик от конфеты, ключ и четыре гильзы от патронов калибра 7,62 миллиметра. Все предметы направлены на экспертизу.

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Бизнесмен Андрей Чернов был застрелен утром 4 августа в Суворовском парке во время пробежки. Тело нашла местная жительница, гулявшая с собакой. Следствие в числе возможных причин совершения преступления рассматривает версию, связанную с предпринимательской деятельностью убитого. При этом жена Чернова рассказала, что угроз ее мужу не поступало.