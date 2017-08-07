На месте убийства директора океанариума в Москве найдены окурки и два телефона
Улики направлены на экспертизу.
Улики направлены на экспертизу.
На месте убийства генерального директора и совладельца столичного океанариума в «Крокус-Экспо» найдены улики, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, следователи обнаружили два окурка, два мобильных телефона, фантик от конфеты, ключ и четыре гильзы от патронов калибра 7,62 миллиметра. Все предметы направлены на экспертизу.
Бизнесмен Андрей Чернов был застрелен утром 4 августа в Суворовском парке во время пробежки. Тело нашла местная жительница, гулявшая с собакой. Следствие в числе возможных причин совершения преступления рассматривает версию, связанную с предпринимательской деятельностью убитого. При этом жена Чернова рассказала, что угроз ее мужу не поступало.
СМИ сообщали, что убийца бизнесмена был вооружен автоматом Калашникова. На теле нашли шесть ранений, четыре выстрела были сделаны в область туловища, два контрольных — в голову. Отмечается также, что покушение готовилось несколько дней, киллер не попал ни на одну из камер наружного наблюдения и не оставил свидетелей.