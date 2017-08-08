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08:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Страдающий потерей памяти 82-летний Виктор Елагин пропал в Вачском районе Нижегородской области

Дедушка около 165 см. ростом, нормального телосложения.

Источник: НТА-Приволжье

Страдающий потерей памяти 82-летний Виктор Елагин пропал в Вачском районе Нижегородской области.

Как сообщают родственники пропавшего в соцсети, 82-летний Виктор Елагин ушёл из дома в деревне Сапун Вачского района Нижегородской области около 14:00 4 августа.

5 августа было написано заявление в полицию.

Дедушка около 165 см. ростом, нормального телосложения. У него седые волосы и усы. Последний раз его видели одетым в светлую рубашку с коротким рукавом, с голубым воротником, спортивные брюки с лампасами, на ногах тапочки. При себе вещей не имел.

Отмечается, что мужчина страдает потерей памяти.

Всех, кто мог видеть его или обладает информацией о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 906 354 88 32, 8 960 178 15 22, 8 964 333 74 93 или в полицию.

Напомним, волонтёры также разыскивают пропавшего, уйдя за ягодами в лес Сокольского района, 76-летнего Ивана Васина.

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