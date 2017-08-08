Полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении офисов МФО в Нижнем Новгороде

Источник: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, используя в качестве оружия предметы похожие на нож, электрошокер или шприц, нападал на кредитные организации в Канавинском, Московском, Приокском, Советском и Сормовском районах города.

Уже установлены восемь финансовых учреждений, пострадавших от действий подозреваемого. По предварительным подсчетам общий ущерб составил более 220 тысяч рублей.

УМВД России по Нижнему Новгороду просит граждан оказать содействие в поиске злоумышленника. Приметы подозреваемого: на вид около 30 лет, рост 180−190 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы темные короткие, борода. Одет в темные штаны и пиджак, белую водолазку, зеркальные очки «Авиатор», при себе имел темную сумку-планшет.