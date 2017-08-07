Белая акула напала на человека в Хургаде

В министерстве не уточнили личность пострадавшего и его состояние. Дипломаты добавили, что последний раз акулы были замечены у берегов курорта в 2015 году.

В марте того же года морской хищник набросился на немецкого туриста на египетском курорте Эль-Кусейр, расположенном в 130 километрах от Хургады. Акула откусила отдыхающему ногу. Он скончался по дороге в больницу. Тогда это стало первым с 2010 года случаем атаки акулы на человека в Египте.