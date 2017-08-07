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19:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Белая акула напала на человека в Хургаде

Один человек получил травмы в результате нападения белой акулы в районе египетского курорта Хургада. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает в Twitter ситуационно-кризисный центр МИД России.

В министерстве не уточнили личность пострадавшего и его состояние. Дипломаты добавили, что последний раз акулы были замечены у берегов курорта в 2015 году.

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В марте того же года морской хищник набросился на немецкого туриста на египетском курорте Эль-Кусейр, расположенном в 130 километрах от Хургады. Акула откусила отдыхающему ногу. Он скончался по дороге в больницу. Тогда это стало первым с 2010 года случаем атаки акулы на человека в Египте.

В настоящее время авиасообщение между Россией и Египтом прервано. Это произошло после того, как осенью 2015 года лайнер, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта. В связи с этим Москва приостановила рейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в воздушных гаванях Египта.

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