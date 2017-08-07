Гагаузия пострадала от проливных дождей
Дожди в конце июля вызвали значительный ущерб в селе Бешалма из Гагаузии.
Дожди в конце июля вызвали значительный ущерб в селе Бешалма из Гагаузии.
Шесть улиц были разрушены полностью на площади более десяти тысяч квадратных метров. Местные власти сказали, что им необходимо около миллиона леев для ремонта дорог, но этих денег у них нет. Местные жители говорят, что в этой ситуации срочные службы не могут выехать на вызовы.
«В таком состоянии шесть улиц. Транспорт не может доехать до 360 домов, где живут почти 1500 человек», сказал Валериу Мош, примар села Бешалма из Гагаузии.
«-Если вызываете скорую помощь, она доезжает до вас? — Конечно, не доедет. Дороги очень плохие. В долине ситуация еще хуже «.
«Мы не можем идти и пешком. Это положение создалось
«Есть участки, где трудно ездить. Но мы выезжаем на вызовы. Что делать?».
Разрушенные дороги головная боль не только водителей.
«Лошадь не может идти. Камни большие и много ям. Разрушается телега и лошадь ломает ноги».
«На тракторе нельзя проехать, на машине тем более. После этих дождей невозможно ездить».
«Комиссия установила, что у нас 17 километров дороги, на которых невозможно ездить. В капитальном ремонте нуждаются 9750 квадратных метров дорог с твердым покрытием и 560 квадратных метров — асфальтированных», сказал Валериу Мош, примар села Бешалма.
Дожди и сильный ветер оставили без крыш 50 домов в Бешалме. Комратские власти выделили пострадавшим 30 тысяч леев для приобретения шиферных листов. Во вторник, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии будет рассмотрен вопрос о возможности новой помощи и о ремонте разрушенных дождем дорог.
«Мы проанализируем возможность выделить еще 30 тысяч леев для пострадавших. Мы проведем реальную оценку ущерба после дождей».
В селе Бешалма проживают примерно 5000 человек.