Гагаузия пострадала от проливных дождей

Источник: Noi.md

Шесть улиц были разрушены полностью на площади более десяти тысяч квадратных метров. Местные власти сказали, что им необходимо около миллиона леев для ремонта дорог, но этих денег у них нет. Местные жители говорят, что в этой ситуации срочные службы не могут выехать на вызовы.

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«В таком состоянии шесть улиц. Транспорт не может доехать до 360 домов, где живут почти 1500 человек», сказал Валериу Мош, примар села Бешалма из Гагаузии.

«-Если вызываете скорую помощь, она доезжает до вас? — Конечно, не доедет. Дороги очень плохие. В долине ситуация еще хуже «.

«Мы не можем идти и пешком. Это положение создалось из-за дождей».

«Есть участки, где трудно ездить. Но мы выезжаем на вызовы. Что делать?».

Разрушенные дороги головная боль не только водителей.

«Лошадь не может идти. Камни большие и много ям. Разрушается телега и лошадь ломает ноги».

«На тракторе нельзя проехать, на машине тем более. После этих дождей невозможно ездить».

«Комиссия установила, что у нас 17 километров дороги, на которых невозможно ездить. В капитальном ремонте нуждаются 9750 квадратных метров дорог с твердым покрытием и 560 квадратных метров — асфальтированных», сказал Валериу Мош, примар села Бешалма.

Дожди и сильный ветер оставили без крыш 50 домов в Бешалме. Комратские власти выделили пострадавшим 30 тысяч леев для приобретения шиферных листов. Во вторник, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии будет рассмотрен вопрос о возможности новой помощи и о ремонте разрушенных дождем дорог.

«Мы проанализируем возможность выделить еще 30 тысяч леев для пострадавших. Мы проведем реальную оценку ущерба после дождей».