Экс-глава Удмуртии Соловьев переведен под домашний арест
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции.
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции.
«Ходатайство следствия об изменении обвиняемому Соловьеву меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подлежит удовлетворению», — говорится в решении судьи Елены Ленской, оглашенном в понедельник.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило освободить
Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн руб. и доставлен в Москву. В тот же день президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб.