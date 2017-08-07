Экс-глава Удмуртии Соловьев переведен под домашний арест

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следствия об изменении обвиняемому Соловьеву меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подлежит удовлетворению», — говорится в решении судьи Елены Ленской, оглашенном в понедельник.

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило освободить экс-главу Удмуртии из следственного изолятора и отправить его под домашний арест.

Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн руб. и доставлен в Москву. В тот же день президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Экс-глава Удмуртии признал вину и дает показания по делу.