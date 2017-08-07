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19:48 (мск), источник: Интерфакс

Экс-глава Удмуртии Соловьев переведен под домашний арест

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следствия об изменении обвиняемому Соловьеву меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подлежит удовлетворению», — говорится в решении судьи Елены Ленской, оглашенном в понедельник.

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило освободить экс-главу Удмуртии из следственного изолятора и отправить его под домашний арест.

Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн руб. и доставлен в Москву. В тот же день президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Экс-глава Удмуртии признал вину и дает показания по делу.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб.

Комментарии
7
Валерий Харламов
Его дом - тюрьма !!!!
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Валерий Харламов
За что такая привилегия ? Просто смертного до самой смерти держали бы в предвариловке......
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Ruslan S
При Сталине его бы расстреляли в первые же дни после ареста.
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