В Челябинске машина сбила женщину с ребенком на тротуаре
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг — РИА Новости. Две легковушки столкнулись в понедельник в Челябинске, от удара одна из них выехала на тротуар и сбила двух пешеходов — женщину с ребенком, сообщила
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг — РИА Новости. Две легковушки столкнулись в понедельник в Челябинске, от удара одна из них выехала на тротуар и сбила двух пешеходов — женщину с ребенком, сообщила
По данным полиции, ДТП произошло около 18.15 (16.15 мск) в Ленинском районе Челябинска на перекрестке улиц Гагарина и Шота Руставели.
«Водитель автомобиля Ford, девушка 1992 года рождения, совершала поворот налево, водитель “ВАЗ-2112”, девушка 1994 года рождения, двигалась по улице Гагарина в прямом направлении. После столкновения “ВАЗ” совершил наезд на светофор и, выехав на тротуар, сбил двух пешеходов — женщину и ребенка», — говорится в сообщении.
В результате ДТП женщина и ребенок получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, уточняется в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавляет полиция.