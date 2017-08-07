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20:17 (мск), источник: Sputnik.by

Трагедия на Днепре: двух детей спасли, их мать утонула

Пострадавших малолетних вместе с отцом доставили в местную больницу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Женщина утонула в Буда-Кошелевском районе во время купания в реку Днепр, двоих ее детей удалось спасти отдыхавшим на берегу гражданам, сообщили Sputnik в понедельник в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел накануне днем вблизи деревни Смычок.

«Очевидцы стали свидетелями, как на реке Днепр проплывали тела женщины и двоих детей», — сказали в МЧС.

Там также уточнили, что утонувших вытащили из воды и на берегу удалось откачать 3,5-летнюю девочку и ее 4,5-летнего брата. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали смерть женщины — матери детей.

По информации МЧС, пострадавших малолетних с отцом доставили в местную больницу.

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