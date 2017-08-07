Трагедия на Днепре: двух детей спасли, их мать утонула
Пострадавших малолетних вместе с отцом доставили в местную больницу.
Пострадавших малолетних вместе с отцом доставили в местную больницу.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Женщина утонула в
Инцидент произошел накануне днем вблизи деревни Смычок.
«Очевидцы стали свидетелями, как на реке Днепр проплывали тела женщины и двоих детей», — сказали в МЧС.
Там также уточнили, что утонувших вытащили из воды и на берегу удалось откачать 3,5-летнюю девочку и ее 4,5-летнего брата. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали смерть женщины — матери детей.
По информации МЧС, пострадавших малолетних с отцом доставили в местную больницу.