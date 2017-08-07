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20:13 (мск), источник: РИА Новости

Напавшего на туристов в Хургаде поместят в психиатрическую клинику

КАИР, 7 авг — РИА Новости. Египетская прокуратура распорядилась поместить в психиатрическую клинику мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на туристов в Хургаде, для проведения экспертизы.

Источник: Reuters

Как сообщает государственное агентство арабской республики, срок помещения мужчины в больницу составит 45 дней, за это время специалисты должны проверить его психическое состояние.

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Четырнадцатого июля вооруженный ножом мужчина по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады и напал на отдыхавших туристов. Две туристки из Германии погибли, гражданка Чехии скончалась позже в больнице, две гражданки Армении и одна россиянка получили ранения. Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа.

По данным агентства Рейтер, ссылающегося на источники в органах безопасности, нападавший был сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в РФ). Однако прокуратура госбезопасности Египта опровергла информацию о якобы имеющейся связи инцидента в Хургаде с террористической деятельностью.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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