Напавшего на туристов в Хургаде поместят в психиатрическую клинику

Как сообщает государственное агентство арабской республики, срок помещения мужчины в больницу составит 45 дней, за это время специалисты должны проверить его психическое состояние.

Четырнадцатого июля вооруженный ножом мужчина по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады и напал на отдыхавших туристов. Две туристки из Германии погибли, гражданка Чехии скончалась позже в больнице, две гражданки Армении и одна россиянка получили ранения. Нападавший был задержан, расследование инцидента проводит прокуратура Египта. Официальная версия нападения пока не названа.