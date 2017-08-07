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23:16 (мск), источник: БЕЛТА

Пьяный минчанин угнал автомобиль случайного знакомого и попал в ДТП

В милицию обратился житель столицы и сообщил о том, что утром не обнаружил во дворе дома по ул. Скрипникова свой автомобиль. Накануне вечером в магазине он познакомился с мужчиной, а затем пригласил его к себе домой для совместного распития спиртных напитков.

Источник: БЕЛТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин угнал автомобиль случайного знакомого и попал на нем в ДТП, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

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В милицию обратился житель столицы и сообщил о том, что утром не обнаружил во дворе дома по ул. Скрипникова свой автомобиль. Накануне вечером в магазине он познакомился с мужчиной, а затем пригласил его к себе домой для совместного распития спиртных напитков. После застолья хозяин уснул. Случайный знакомый решил этим воспользоваться: взял ключи от автомобиля и угнал его. В состоянии алкогольного опьянения злоумышленнику удалось доехать до своего дома по ул. Мазурова, однако во дворе он совершил ДТП, повредив две припаркованные машины.

После получения информации в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан в течение трех часов. Им оказался неработающий 20-летний минчанин.

В отношении задержанного составлен административный протокол за совершение дорожно-транспортного происшествия, а также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 (угон транспортного средства или маломерного судна) УК. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за кражу и разбой.

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