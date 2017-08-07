Пьяный минчанин угнал автомобиль случайного знакомого и попал в ДТП

В милицию обратился житель столицы и сообщил о том, что утром не обнаружил во дворе дома по ул. Скрипникова свой автомобиль. Накануне вечером в магазине он познакомился с мужчиной, а затем пригласил его к себе домой для совместного распития спиртных напитков. После застолья хозяин уснул. Случайный знакомый решил этим воспользоваться: взял ключи от автомобиля и угнал его. В состоянии алкогольного опьянения злоумышленнику удалось доехать до своего дома по ул. Мазурова, однако во дворе он совершил ДТП, повредив две припаркованные машины.