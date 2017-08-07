Машина с детьми перевернулась в Алматы
Мать с двумя детьми госпитализирована в результате ДТП.
Мать с двумя детьми госпитализирована в результате ДТП.
АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Машина перевернулась в Алматы на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
Со слов очевидцев и
Чтобы избежать столкновения с машиной, она вильнула рулем, вылетела на бордюр, врезалась в дерево и перевернулась.
В ДТП пострадали женщина и двое ее детей шести и девяти лет. Все трое с различными травмами госпитализированы.
Выяснением всех обстоятельств будет заниматься полиция Алматы.