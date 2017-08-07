Машина с детьми перевернулась в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Машина перевернулась в Алматы на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Со слов очевидцев и девушки-водителя Honda CR-V, она двигалась по Бекмаханова в восточном направлении, и на перекрестке ее якобы подрезала неизвестная иномарка.

Чтобы избежать столкновения с машиной, она вильнула рулем, вылетела на бордюр, врезалась в дерево и перевернулась.

В ДТП пострадали женщина и двое ее детей шести и девяти лет. Все трое с различными травмами госпитализированы.