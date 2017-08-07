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21:35 (мск), источник: ТАСС

На участке Павшино — Нахабино Рижского направления МЖД прервано движение электричек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Движение электропоездов прервано на участке Павшино — Нахабино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в управлении МЖД.

На перегоне Павшино — Нахабино Рижского направления МЖД в понедельник в 18:50 по техническим причинам остановился пригородный электропоезд, выполнявший рейс Щербинка — Нахабино, пояснили в управлении. «Пассажиры были высажены на станции Красногорск. Для того чтобы оперативно убрать состав с путей, он был отбуксирован пригородным электропоездом, который шел следом. Пассажиры этого состава были высажены на станции Павшино», — говорится в сообщении.

Пассажирам предложили продолжить маршрут на попутных электропоездах.

Ситуация повлияла на график движения некоторых электричек Рижского направления, которые следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Для недопущения скопления поездов, что могло бы осложнить ситуацию с движением, несколько электричек сняли с маршрутов.

«Диспетчерский аппарат МЖД прилагает все усилия, чтобы сократить опоздание задержанных электропоездов до минимума. Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», — отметили в управлении. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и остановочных пунктах по громкоговорящей связи.

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