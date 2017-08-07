На участке Павшино — Нахабино Рижского направления МЖД прервано движение электричек

На перегоне Павшино — Нахабино Рижского направления МЖД в понедельник в 18:50 по техническим причинам остановился пригородный электропоезд, выполнявший рейс Щербинка — Нахабино, пояснили в управлении. «Пассажиры были высажены на станции Красногорск. Для того чтобы оперативно убрать состав с путей, он был отбуксирован пригородным электропоездом, который шел следом. Пассажиры этого состава были высажены на станции Павшино», — говорится в сообщении.

Пассажирам предложили продолжить маршрут на попутных электропоездах.

Ситуация повлияла на график движения некоторых электричек Рижского направления, которые следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Для недопущения скопления поездов, что могло бы осложнить ситуацию с движением, несколько электричек сняли с маршрутов.