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21:34 (мск), источник: ТАСС

В Москве на Волоколамском шоссе горит здание спортклуба

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание горит на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

«Вечером в понедельник поступило сообщение о возгорании здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 56 корпус 2», — сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, горит двухэтажное неэксплуатируемое здание.

Ведется тушение пожара. В свою очередь источник в экстренных службах города отметил, что площадь возгорания составляет около 100 кв. метров, произошло обрушение кровли.

По данным открытых источников, по этому адресу расположено здание спортивного клуба.

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