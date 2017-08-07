В Москве на Волоколамском шоссе горит здание спортклуба
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание горит на
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание горит на
«Вечером в понедельник поступило сообщение о возгорании здания по адресу: Волоколамское шоссе, д. 56 корпус 2», — сказал сотрудник
Ведется тушение пожара. В свою очередь источник в экстренных службах города отметил, что площадь возгорания составляет около 100 кв. метров, произошло обрушение кровли.
По данным открытых источников, по этому адресу расположено здание спортивного клуба.