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10:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Необычный цвет воды в Кубани удивил жителей краевой столицы

Красноватую реку очевидцы запечатлели на видео и опубликовали в социальных сетях.

Горожане уверены — в водоем в районе улицы Фурманова сливают отходы находящейся неподалеку фабрики. На место выехала и наша съемочная группа, однако увидеть ужасающую картину своими глазами не удалось — вода оказалась с привычным зеленым отливом. Также здесь побывали и специалисты Росприроднадзора — экспертам предстоит исследовать пробы воды. И если показатели вредных веществ превысят допустимую норму, к проверке приступит прокуратура. На особом контроле этот водоем уже не первый год, да и местные предприятия уже штрафовали.

Мы будем следить за итогом этой экспертизы и обязательно вернемся к теме.

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