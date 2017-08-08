Необычный цвет воды в Кубани удивил жителей краевой столицы

Горожане уверены — в водоем в районе улицы Фурманова сливают отходы находящейся неподалеку фабрики. На место выехала и наша съемочная группа, однако увидеть ужасающую картину своими глазами не удалось — вода оказалась с привычным зеленым отливом. Также здесь побывали и специалисты Росприроднадзора — экспертам предстоит исследовать пробы воды. И если показатели вредных веществ превысят допустимую норму, к проверке приступит прокуратура. На особом контроле этот водоем уже не первый год, да и местные предприятия уже штрафовали.