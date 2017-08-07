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22:04 (мск), источник: РИА Новости

Число раненных при взрыве в Лахоре возросло до 34 человек

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. По меньшей мере 34 человека получили ранения при взрыве в пакистанском городе Лахор, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент произошел в понедельник вечером в районе Ислампура, расположенном на западе города. Взрывная волна повредила расположенные рядом с местом происшествия автомобили, также обрушилась крыша здания.

«В грузовике с фруктами была заложена взрывчатка. По меньшей мере 34 человека получили ранения, в основном прохожие», — приводит агентство слова представителя местных властей Абдуллы Хана Сумбала.

Власти начали расследование.

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