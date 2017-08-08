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08:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чечне самолет врезался в автомобиль на пешеходном переходе

В станице Червленная Чеченской республики легкомоторный самолет приземлился на автомобильную дорогу и врезался в машину.

Видео ДТП опубликовал в Twitter пользователь @batsuev.

На кадрах видно, как одномоторный самолет врезается в малотоннажный грузовик, остановившийся, чтобы пропустить человека на пешеходном переходе. О жертвах или пострадавших в результате ЧП, а также о дате случившегося, не сообщается. Также неизвестно, почему пилот решил приземлиться вне аэродрома.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данному инциденту Южное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку, передает РИА Новости.

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В Чечне самолет протаранил автомобиль
Во время загрузки произошла ошибка.
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