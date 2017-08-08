В Ростове 49 пожарных больше двух часов тушили горящий дом
7 августа в 16:54 поступила информация, что горит частный дом в переулке Чувашском в Ростове, сообщает
7 августа в 16:54 поступила информация, что горит частный дом в переулке Чувашском в Ростове, сообщает
«Площадь возгорания составила 300 кв. м. Ликвидировали пожар только в 19:04, были задействованы 49 человек личного состава МЧС и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожару был присвоен второй ранг опасности. Погибших и пострадавших нет.
По словам очевидцев, выложивших видео происшествия в паблике «Ростов. Главный», это был умышленный поджог.