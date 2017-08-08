Условный срок получил «черный лесоруб» из Хабаровского края

Установлено, что с 14 по 17 февраля 2017 года фигурант спилил в устье реки Туганина три белых березы и 13 лиственниц. Ущерб от его действий составил около 60 тысяч рублей. Эту сумму мужчина выплатил в ходе предварительного следствия.