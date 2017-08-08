Условный срок получил «черный лесоруб» из Хабаровского края
В Комсомольском районе осудили 37-летнего жителя села Шелехово. Мужчину признали виновным в незаконной рубке деревьев.
В Комсомольском районе осудили 37-летнего жителя села Шелехово. Мужчину признали виновным в незаконной рубке деревьев.
Установлено, что с 14 по 17 февраля 2017 года фигурант спилил в устье реки Туганина три белых березы и 13 лиственниц. Ущерб от его действий составил около 60 тысяч рублей. Эту сумму мужчина выплатил в ходе предварительного следствия.
Злоумышленника приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на