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03:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Условный срок получил «черный лесоруб» из Хабаровского края

В Комсомольском районе осудили 37-летнего жителя села Шелехово. Мужчину признали виновным в незаконной рубке деревьев.

Установлено, что с 14 по 17 февраля 2017 года фигурант спилил в устье реки Туганина три белых березы и 13 лиственниц. Ущерб от его действий составил около 60 тысяч рублей. Эту сумму мужчина выплатил в ходе предварительного следствия.

Злоумышленника приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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