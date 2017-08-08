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03:46 (мск), источник: Восток Медиа

ДВЖД обратилась с важной информацией по поводу ЧС в Приморье

Железнодорожники в срочном порядке восстанавливают порушенные стихией пути.

Источник: Восток Медиа

В Приморском крае частично восстановлено движение поездов после серьёзных разрушений от «нетайфуна». Об этом сегодня редакции РИА «Восток-Медиа» сообщили официальные представители Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

7 августа поздним вечером восстановлено движение поездов по нечётному пути участка Уссурийск — Владивосток. Со станции Барановский на Владивосток отправлен поезд № 208 маршрута из Новокузнецка в столицу Приморья.

Вчера утром на перегонах Баневурово — Барановский, Раздольное — Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток и на перегоне Оленевод — Виневитино участка Барановский — Хасан Дальневосточной железной дороги железнодорожники приостанавливали движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.

Размыв стал следствием сильнейших ливней. В связи с этим задерживались пассажирские поезда № 6 сообщением Хабаровск — Владивосток, № 352 сообщением Советская Гавань — Владивосток, № 202 сообщением Хабаровск — Владивосток и № 208 сообщением Новокузнецк — Владивосток. Пассажиров задержанных поездов отправляли на автобусах во Владивосток и Уссурийск. Оставшихся на станциях Раздольное и Новошахтинский пассажиров представители РЖД обеспечили горячим питанием.

Железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути, говорится в сообщении. На месте ЧС трудятся 4 восстановительных поезда со станций Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево.

Руководство ДВЖД просит пассажиров обращать внимание на объявления об изменениях в расписании поездов на вокзалах и остановочных пунктах. Информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).

ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во время «нетайфуна» частично размыло земельное полотно. Движение на некоторых перегонах оказалось заблокированным. Несколько вагонов сошли с путей. Вчера же Дальневосточная железная дорога ввела ограничения на продажу билетов из Хабаровска во Владивосток и обратно.

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