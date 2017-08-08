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03:45 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье ликвидирован разлив мазута

Топливо попало в акваторию Находки с судна из Того.

4 августа 2017 года, в 21:00 на телефон оперативного дежурного ТМУ Росприроднадзора поступила информация о том, что в порту Находка, в районе 40 причала, при бункеровке топливом судна m/v Captain Kang (Того) произошел разлив мазута, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Государственный инспектор Управления прибыл на место и установил факт разлива мазута через воздушный клапан № 3 топливного танка левого борта, с попаданием нефтепродукта на палубу судна, а также в бухту.

Ориентировочное количество пролитого за борт мазута составило около 25 литров.

Так как при бункеровке судна были установлены боновые заграждения, они не дали нефтяному загрязнению распространиться. После факта разлива специалистами Приморского филиала ФГБУ Морспасслужба Росморречфлота была выставлена дополнительная нитка боновых заграждений, после чего мазут был локализован и обезврежен.

Проводится административное расследование произошедшего, по результатам которого виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности.

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