Улицы Хабаровска утонули в потоках дождя

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После ливней, прошедших в дальневосточной столице, улицы города превратились в реки. «Поплыли» бульвары, магистрали в центре города и на периферии, по тротуарам хлынули потоки дождевой воды. Ливнёвки не справились с таким объёмом выпавших осадков, поэтому стоки потекли по дорогам.

Социальные сети пестрят кадрами последствий дождей в Хабаровске. Подтопило площадку возле Дальневосточной академии физической культуры. Под воду ушли Амурский и Уссурийский бульвары, улицы Краснореченская, Волочаевская, проспект 60-летия Октября, Брестская. Потоки хлынули и затопили подъезды на улице Оборонной и Герцена.

«С началом выпадения осадков в виде ливневого дождя нами было организовано в каждом районе по два звена. Все они работали на большой технике, потому что во время дождя было подтопление городских территорий, в том числе, улично-дорожной сети. Чтобы добраться до мест, было принято решение работать на большегрузных машинах. Всего по городу работало девять звеньев», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXfdQljDeFe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Желаем всем добраться побыстрее домой. Погода ухудшается. Где тяжело проехать, сообщайте ? . #Хабаровск #Khabarovsk #khv</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Хабаровск +18 ??? (@khv_news) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-07T11:50:26+00:00">Авг 7 2017 в 4:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, рабочие трудились на Амурском и Уссурийском бульварах, на проспекте 60-летия Октября, улицах Волочаевской, Краснореченской, Павла Морозова, Пионерской, Джамбула, Даниловского.

«Основная проблема была в том, что количество осадков было значительное, и ливневая система сразу принять всю эту воду просто не смогла. Требовался какой-то промежуток времени, чтобы вода ушла. Работы проводились до самого утра. Сейчас дорожные службы приступили к ликвидации последствий. Задача — всё убрать и обеспечить санитарный порядок на улично-дорожной сети города», — сообщил Виталий Колтанюк.