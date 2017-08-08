Улицы Хабаровска утонули в потоках дождя
Ливневые канализации не справились с таким объёмом осадков.
Ливневые канализации не справились с таким объёмом осадков.
После ливней, прошедших в дальневосточной столице, улицы города превратились в реки. «Поплыли» бульвары, магистрали в центре города и на периферии, по тротуарам хлынули потоки дождевой воды. Ливнёвки не справились с таким объёмом выпавших осадков, поэтому стоки потекли по дорогам.
Социальные сети пестрят кадрами последствий дождей в Хабаровске. Подтопило площадку возле Дальневосточной академии физической культуры. Под воду ушли Амурский и Уссурийский бульвары, улицы Краснореченская, Волочаевская, проспект 60-летия Октября, Брестская. Потоки хлынули и затопили подъезды на улице Оборонной и Герцена.
«С началом выпадения осадков в виде ливневого дождя нами было организовано в каждом районе по два звена. Все они работали на большой технике, потому что во время дождя было подтопление городских территорий, в том числе,
По его словам, рабочие трудились на Амурском и Уссурийском бульварах, на проспекте 60-летия Октября, улицах Волочаевской, Краснореченской, Павла Морозова, Пионерской, Джамбула, Даниловского.
«Основная проблема была в том, что количество осадков было значительное, и ливневая система сразу принять всю эту воду просто не смогла. Требовался
Ночью ливнёвки очищали 30 человек и 20 единиц техники. Специалисты убирают нанесённые дождями грунт и мусор. Больше всего, по словам чиновника, пострадала центральная часть города. Рабочие убирают улицы Карла Маркса, Ленина,