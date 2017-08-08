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03:13 (мск), источник: Восток Медиа

Улицы Хабаровска утонули в потоках дождя

Ливневые канализации не справились с таким объёмом осадков.

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После ливней, прошедших в дальневосточной столице, улицы города превратились в реки. «Поплыли» бульвары, магистрали в центре города и на периферии, по тротуарам хлынули потоки дождевой воды. Ливнёвки не справились с таким объёмом выпавших осадков, поэтому стоки потекли по дорогам.

Социальные сети пестрят кадрами последствий дождей в Хабаровске. Подтопило площадку возле Дальневосточной академии физической культуры. Под воду ушли Амурский и Уссурийский бульвары, улицы Краснореченская, Волочаевская, проспект 60-летия Октября, Брестская. Потоки хлынули и затопили подъезды на улице Оборонной и Герцена.

«С началом выпадения осадков в виде ливневого дождя нами было организовано в каждом районе по два звена. Все они работали на большой технике, потому что во время дождя было подтопление городских территорий, в том числе, улично-дорожной сети. Чтобы добраться до мест, было принято решение работать на большегрузных машинах. Всего по городу работало девять звеньев», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

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По его словам, рабочие трудились на Амурском и Уссурийском бульварах, на проспекте 60-летия Октября, улицах Волочаевской, Краснореченской, Павла Морозова, Пионерской, Джамбула, Даниловского.

«Основная проблема была в том, что количество осадков было значительное, и ливневая система сразу принять всю эту воду просто не смогла. Требовался какой-то промежуток времени, чтобы вода ушла. Работы проводились до самого утра. Сейчас дорожные службы приступили к ликвидации последствий. Задача — всё убрать и обеспечить санитарный порядок на улично-дорожной сети города», — сообщил Виталий Колтанюк.

Ночью ливнёвки очищали 30 человек и 20 единиц техники. Специалисты убирают нанесённые дождями грунт и мусор. Больше всего, по словам чиновника, пострадала центральная часть города. Рабочие убирают улицы Карла Маркса, Ленина, Муравьёва-Амурского, бульвары. Сотрудники управления продолжат очищать дороги и ливневые канализации в разных районах города, поскольку дожди, по прогнозам синоптиков, задержатся в Хабаровске до 10 августа.

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