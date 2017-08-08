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03:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Домашнее поле «СКА-Хабаровска» утонуло накануне матча с «Анжи»

После вчерашнего ливня фанаты махачкалинцев предлагают сыграть в водное поло на стадионе имени Ленина.

Хабаровск, 8 августа, AmurMedia.

Соревнования по гребле или водное поло — вот альтернативы, которыми болельщики клуба «Анжи» предложили заменить грядущий футбольный матч с хабаровчанами. Стадион имени Ленина, где «красно-синие» проводят домашние игры, затопило почти полностью. Из-под воды выглядывает лишь небольшой участок искусственного газона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт махачкалинцев.

Накануне, 7 августа, в Хабаровске разбушевался циклон. Информагентство уже сообщало, что в регион пришли дожди. Одним из последствий вечернего ливня стал затопленный стадион имени Ленина — домашнее поле «армейцев» ушло под воду почти полностью. Фото импровизированного «бассейна» появилось в официальном аккаунте футбольного клуба «Анжи». Махачкалинцы прилетели в Хабаровск, чтобы провести встречу с «красно-синими» в 5 туре РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу 2017/18.

Болельщики «Анжи» иронически отреагировали на фотофакт.

«Кто-то сейчас щуку ловить приедет», — высказался пользователь @Tula_Candelyabr.

«Пусть наши игроки далеко не заплывают, мало ли, водолазы там», — отреагировал @Rinat05.

«Можно соревнование по гребле устроить», — предложил @cyxymu.

Некоторые подписчики аккаунта в соцсети предложили любимому клубу сыграть с футболистами хабаровского СКА в водное поло. Другие поинтересовались, где трава, и не перепутали ли стадион с бассейном неподалеку.

Встреча махачкалинского «Анжи» и «армейцев» запланирована на сегодня, 8 августа — матч должен начаться в 18:00. Официальных сообщений об отмене игры хабаровский футбольный клуб пока не публиковал, пресс-служба «красно-синих» сейчас не доступна для комментариев. Как спортсмены будут гонять мяч в условиях болота, непонятно — впрочем, это повод добавить в экипировку игроков пару резиновых сапог или ласт. Не помешает футболистам и костюм водолаза — особенно это актуально для «СКА-Хабаровска». Подобную картину клуб уже наблюдал во время наводнения 2013 года — тогда стадион имени Ленина еще больше ушел под воду.

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