Домашнее поле «СКА-Хабаровска» утонуло накануне матча с «Анжи»
После вчерашнего ливня фанаты махачкалинцев предлагают сыграть в водное поло на стадионе имени Ленина.
После вчерашнего ливня фанаты махачкалинцев предлагают сыграть в водное поло на стадионе имени Ленина.
Хабаровск, 8 августа, AmurMedia.
Соревнования по гребле или водное поло — вот альтернативы, которыми болельщики клуба «Анжи» предложили заменить грядущий футбольный матч с хабаровчанами. Стадион имени Ленина, где «красно-синие» проводят домашние игры, затопило почти полностью.
Накануне, 7 августа, в Хабаровске разбушевался циклон. Информагентство уже сообщало, что в регион пришли дожди. Одним из последствий вечернего ливня стал затопленный стадион имени Ленина — домашнее поле «армейцев» ушло под воду почти полностью. Фото импровизированного «бассейна» появилось в официальном аккаунте футбольного клуба «Анжи». Махачкалинцы прилетели в Хабаровск, чтобы провести встречу с «красно-синими» в 5 туре РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу 2017/18.
Болельщики «Анжи» иронически отреагировали на фотофакт.
«Кто-то сейчас щуку ловить приедет», — высказался пользователь @Tula_Candelyabr.
«Пусть наши игроки далеко не заплывают, мало ли, водолазы там», — отреагировал @Rinat05.
«Можно соревнование по гребле устроить», — предложил @cyxymu.
Некоторые подписчики аккаунта в соцсети предложили любимому клубу сыграть с футболистами хабаровского СКА в водное поло. Другие поинтересовались, где трава, и не перепутали ли стадион с бассейном неподалеку.
Встреча махачкалинского «Анжи» и «армейцев» запланирована на сегодня, 8 августа — матч должен начаться в 18:00. Официальных сообщений об отмене игры хабаровский футбольный клуб пока не публиковал,