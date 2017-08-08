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03:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон разработал план нанесения авиаударов по территории Филиппин

Пентагон рассматривает план, который позволит американским военным наносить авиаудары по позициям террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) на Филиппинах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в военных кругах США.

Источник: Reuters

Полномочия на обстрел позиций боевиков на островном государстве в Юго-Восточной Азии могут быть получены уже во вторник в рамках коллективной самообороны, отмечает телеканал. Вероятно, удары будут наноситься с применением беспилотников по южным островам государства, где активно действует ИГ.

В случае утверждения плана США смогут поучаствовать в ликвидации угрозы для своих союзников в регионе, отмечает телеканал. Совместно с американской авиацией в операции «на земле» будут участвовать филиппинские войска.

23 мая боевики группировок «Мауте» и «Абу Сайяф», присягнувших на верность ИГ, захватили город Марави на филиппинском острове Минданао. Уже на следующий день военные перебросили подкрепления и перешли в контратаку. При наступлении правительственные силы активно применяют бронетехнику и авиацию, поддерживающие пехоту в уличных боях.

Изначально филиппинские военные заявляли, что для освобождения города от террористов им понадобится несколько дней. Однако оптимистичные прогнозы не оправдались. За время боев, которые продолжаются по настоящее время, погибли 369 человек.

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