Жители Железнодорожного района Хабаровска остались без света из-за затопленной подстанции
Сейчас электроснабжение частично восстановили.
Сейчас электроснабжение частично восстановили.
Главный инженер АО «Хабаровская горэлектросеть» Игорь Суслов отметил, что проблемы с электроснабжением возникли и в других районах Хабаровска.
«Сейчас причины аварии выясняются. Утром проведено межведомственное совещание для оперативного устранения отключений, которые на данный момент зафиксированы во всех районах города», — рассказал Игорь Суслов.
Напомним,