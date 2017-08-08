Жители Железнодорожного района Хабаровска остались без света из-за затопленной подстанции

Источник: AP 2017

Из-за ливня, который накануне вечером обрушился на Хабаровск, произошла энергоавария в Железнодорожном районе. Вода затопила подстанцию, что привело к отключению потребителей от электричества в 21:00 7 августа. Устранить неполадку удалось лишь сегодня к трем часам ночи, сообщает портал «Губерния».

Главный инженер АО «Хабаровская горэлектросеть» Игорь Суслов отметил, что проблемы с электроснабжением возникли и в других районах Хабаровска.

«Сейчас причины аварии выясняются. Утром проведено межведомственное совещание для оперативного устранения отключений, которые на данный момент зафиксированы во всех районах города», — рассказал Игорь Суслов.

Напомним, из-за циклона 7 августа было ограничено движение по трассе Хабаровск — Владивосток возле села Зоевка (район имени Лазо). Дорога до сих пор не открыта.