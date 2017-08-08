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04:03 (мск), источник: РИА Новости

С подтопленных территорий в Приморье эвакуировали более ста человек за ночь

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Спасатели ночью на вторник эвакуировали свыше 100 человек из подтопленных районов в Приморье, в том числе женщину в предродовом состоянии, сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России Прошедшие ливни в понедельник подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья.

Источник: РИА Новости

Прошедшие ливни в понедельник подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС. Из-за паводка было размыто железнодорожное полотно на трех перегонах в Приморье. На вечер понедельника оставались отрезанными от мира пять населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в районе Раздольного два автобуса с туристами и машины застряли на отрезанном участке трассы из-за паводка.

«В ночь с 7 на 8 августа спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России из районов, попавших в зону бедствия, эвакуировали 14 человек, из них 5 детей. Спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России эвакуировали 90 пассажиров из двух рейсовых автобусов, из них 14 детей, одна беременная женщина в предродовом состоянии», — говорится в сообщении.

Спасатели также отбуксировали через размытые дороги 12 автомобилей.

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