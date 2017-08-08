В пяти пострадавших от паводка районах Приморья затруднен почтовый обмен

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Почтовый обмен затруднен в ряде районов Приморья, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба УФПС Приморского края — филиала ФГУП «Почта России».

Прошедшие ливни в понедельник подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС. Из-за паводка было размыто железнодорожное полотно на трех перегонах в Приморье. На вечер понедельника оставались отрезанными от мира пять населенных пунктов.

«В Уссурийском городском округе, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Хасанском районах почтовый обмен временно затруднен. В пострадавших районах из-за отсутствия электричества и интернета почтовые отделения работают в ограниченном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить пенсии в случае временного отсутствия по адресу прописки пенсионеры могут лично в почтовом отделении при предъявлении паспорта до 21 числа каждого месяца. Пенсии будут выдавать независимо от планового графика выплат.