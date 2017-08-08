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04:34 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье во время стихийного бедствия пропал человек

Родные и близкие просят помощи.

В Уссурийске во время стихийного бедствия в ночь с 6 на 7 августа пропал Семенов Владимир, 1946 г.р., сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

В последний раз мужчину видели в районе Пивзаводских садов, Садовое общество «Пищевик» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.

Был одет: роба синяя, военная камуфлированная кепка, кирзовые сапоги.

Особые приметы: на верхней и нижней челюсти частично отсутствуют зубы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:

8 (4234) 32 — 30 — 31 или 02 — полиция;.

8 914 721 22 32 — волонтеры;.

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

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