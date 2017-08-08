В Приморье отменили пятнадцать автобусных рейсов

Источник: РИА Новости

Согласно расписанию, отменены рейсы из Владивостока в Хабаровск, Терней, Уссурийск и другие населенные пункты края, пострадавшие от паводка. В понедельник было отменено свыше 20 рейсов.

По информации на сайте аэропорта Владивосток, задерживается внутренний рейс из Дальнереченска.

Как сообщает администрация края, восстановлен поврежденный ливнями участок дороги Виневитино-Раздольное в районе села Тихое в Надеждинском районе, движение открыто.

Администрация затопленного Уссурийска продолжает собирать помощь для пострадавших от паводка. Желающим предлагается принести детскую, мужскую и женскую обувь, средства гигиены, белье и тапочки. Пункт сбора находится в Центре народного творчества Уссурийска.