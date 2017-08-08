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04:31 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье отменили пятнадцать автобусных рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Пятнадцать автобусных рейсов отменены утром во вторник в подтопленном Приморье, сообщается на сайте Примвокзала.

Источник: РИА Новости

Согласно расписанию, отменены рейсы из Владивостока в Хабаровск, Терней, Уссурийск и другие населенные пункты края, пострадавшие от паводка. В понедельник было отменено свыше 20 рейсов.

По информации на сайте аэропорта Владивосток, задерживается внутренний рейс из Дальнереченска.

Как сообщает администрация края, восстановлен поврежденный ливнями участок дороги Виневитино-Раздольное в районе села Тихое в Надеждинском районе, движение открыто.

Администрация затопленного Уссурийска продолжает собирать помощь для пострадавших от паводка. Желающим предлагается принести детскую, мужскую и женскую обувь, средства гигиены, белье и тапочки. Пункт сбора находится в Центре народного творчества Уссурийска.

Прошедшие ливни в понедельник подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС. Из-за паводка было размыто железнодорожное полотно на трех перегонах в Приморье. На вечер понедельника оставались отрезанными от мира пять населенных пунктов.

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