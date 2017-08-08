В Приморье отменили пятнадцать автобусных рейсов
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Пятнадцать автобусных рейсов отменены утром во вторник в подтопленном Приморье, сообщается на сайте Примвокзала.
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Пятнадцать автобусных рейсов отменены утром во вторник в подтопленном Приморье, сообщается на сайте Примвокзала.
Согласно расписанию, отменены рейсы из Владивостока в Хабаровск, Терней, Уссурийск и другие населенные пункты края, пострадавшие от паводка. В понедельник было отменено свыше 20 рейсов.
По информации на сайте аэропорта Владивосток, задерживается внутренний рейс из Дальнереченска.
Как сообщает администрация края, восстановлен поврежденный ливнями участок дороги
Администрация затопленного Уссурийска продолжает собирать помощь для пострадавших от паводка. Желающим предлагается принести детскую, мужскую и женскую обувь, средства гигиены, белье и тапочки. Пункт сбора находится в Центре народного творчества Уссурийска.
Прошедшие ливни в понедельник подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС.