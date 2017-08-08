Пьяная женщина на «Мазде» помяла два авто и улетела в кювет
Жомощь понадобилась пяти человекам, в том числе двум девочкам и виновнице ДТП.
Жомощь понадобилась пяти человекам, в том числе двум девочкам и виновнице ДТП.
Нетрезвая
Авария произошла 7 августа на улице Свердловской в краевом центре. За рулём «Мазды» находилась 26-летняя женщина. Она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем «Хонда», который от удара отлетел и ударил «Мерседес». «Мазда» после этого съехала в кювет.
В результате ДТП водитель и четыре пассажира «Хонды» получили незначительные травмы, среди них — две девочки 8 и 13 лет. Также разовая медпомощь потребовалась автомобилистке на «Мазде».
По информации очевидцев,