Пьяная женщина на «Мазде» помяла два авто и улетела в кювет

Нетрезвая женщина-водитель на «Мазде» спровоцировала ДТП и улетела в кювет, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла 7 августа на улице Свердловской в краевом центре. За рулём «Мазды» находилась 26-летняя женщина. Она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем «Хонда», который от удара отлетел и ударил «Мерседес». «Мазда» после этого съехала в кювет.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира «Хонды» получили незначительные травмы, среди них — две девочки 8 и 13 лет. Также разовая медпомощь потребовалась автомобилистке на «Мазде».