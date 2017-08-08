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05:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

Пьяная женщина на «Мазде» помяла два авто и улетела в кювет

Жомощь понадобилась пяти человекам, в том числе двум девочкам и виновнице ДТП.

Нетрезвая женщина-водитель на «Мазде» спровоцировала ДТП и улетела в кювет, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла 7 августа на улице Свердловской в краевом центре. За рулём «Мазды» находилась 26-летняя женщина. Она не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем «Хонда», который от удара отлетел и ударил «Мерседес». «Мазда» после этого съехала в кювет.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира «Хонды» получили незначительные травмы, среди них — две девочки 8 и 13 лет. Также разовая медпомощь потребовалась автомобилистке на «Мазде».

По информации очевидцев, женщина-водитель «Мазды» была пьяной. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении нее составлен административный протокол. Нарушительнице грозит штраф 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

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