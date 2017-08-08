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05:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Трассу Хабаровск — Владивосток в районе Зоевки восстановят к вечеру

Пока движение на данном участке остаётся закрытым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Участок в районе реки Зоевка в районе имени Лазо остаётся закрытым из-за подтопления и перелива дороги на 48 км федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в случае отсутствия дождя, дорогу обещают восстановить к вечеру.

«Движение на данном участке сохраняется закрытым. Сейчас мы занимаемся укладкой дополнительных труб и поднимаем насыпь. Двухметровых имеющихся там труб оказалось недостаточно. Работы продлятся до вечера и движение будет открыто, если вновь не начнётся ливень», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника ФКУ «Дальуправтодор» Вячеслав Кочемасов. В настоящее время движение осуществляется по объездному маршруту: поворот 45 км автодороги А-370 «Уссури», далее по региональной дороге до 75 км автодороги А-375 «Восток», далее до 95 км А-375 «Восток», далее по региональной дороге до 59 км А-370 «Уссури» и обратно.

Напомним, с утра 7 августа из-за ливней было нарушено движение поездов по Транссибу в Приморском крае, на помощь пострадавшим отправились бойцы хабаровских подразделений МЧС.

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