Жертву 11 сентября идентифицировали спустя 16 лет

Медики смогли установить личность погибшего благодаря новой технологии работы с ДНК. Информацию о человеке пока не публикуют по просьбе его родных. До сих пор не получилось идентифицировать 1112 человек, погибших при обрушении здания, — это около 40% от общего числа жертв теракта (2753). В последний раз идентификация личности случилась в марте 2015 года.