Молодой человек пропал в Хабаровском крае при странных обстоятельствах
Связь с горожанином оборвалась в минувшую субботу.
Связь с горожанином оборвалась в минувшую субботу.
Хабаровск, 8 августа, AmurMedia.
Молодого человека в настоящее время ищут в
По словам встревоженной девушки, у нее нет даже мысли, куда мог пропасть ее благоверный.
— Айдар вышел из дома в минувшую субботу, 5 августа, в 15.00 часов по местному времени. Он собирался в бассейн на проспекте Мира в «Дом молодежи». Родственники, друзья туда звонили, однако найти Айдара это, увы, не помогло. Сейчас телефон мужа недоступен. Куда он мог подеваться, ума не приложу! Заявление в полицию мы написали, — рассказала жена пропавшего молодого человека Александра.
Просьба ко всем, кто владеет