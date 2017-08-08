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06:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Молодой человек пропал в Хабаровском крае при странных обстоятельствах

Связь с горожанином оборвалась в минувшую субботу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 августа, AmurMedia.

Молодого человека в настоящее время ищут в Комсомольске-на-Амуре родные и правоохранители. Айдар Галлямов вышел из дома на улице Бульвар юности три дня назад, и до настоящего времени о нем ничего неизвестно, сообщила корр. ИА AmurMedia жена пропавшего Александра.

По словам встревоженной девушки, у нее нет даже мысли, куда мог пропасть ее благоверный.

— Айдар вышел из дома в минувшую субботу, 5 августа, в 15.00 часов по местному времени. Он собирался в бассейн на проспекте Мира в «Дом молодежи». Родственники, друзья туда звонили, однако найти Айдара это, увы, не помогло. Сейчас телефон мужа недоступен. Куда он мог подеваться, ума не приложу! Заявление в полицию мы написали, — рассказала жена пропавшего молодого человека Александра.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем молодом человеке, связаться по указанным телефонам: 89221823314, 89827410029, 89193675207.

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