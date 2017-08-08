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06:14 (мск), источник: Newslab.ru

Ночью в Красноярске сгорел двухэтажный дом (видео)

Пожар бушевал на площади 300 квадратных метров.

В Красноярске ночью сгорел частный дом. Огонь охватил двухэтажное строение на улице Ключевской, 63 в районе четвертого моста. Как рассказали в МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Двухэтажный дом выгорел полностью. В огне никто не погиб и не покалечился, жители дома сами вышли из горящего здания.

Прибывшие на место пожарные потушили здание.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В МЧС добавили, что дознаватели будут устанавливать причину пожара.

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