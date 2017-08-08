В иркутской колонии обнаружили наркотики в креме для обуви

Посылку с наркотиками выявили сотрудники исправительной колонии № 4 п. Плишкино Иркутского района. Наркотическое вещество было спрятано в креме для обуви. Об этом сообщает ГУФСИН по Иркутской области.

Опасную посылку в колонию пытался передать 25-летний молодой человек. При досмотре передачи инспектором отдела безопасности колонии был обнаружен полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом серого цвета, спрятанный в креме для обуви.

Данная посылка предназначалась для неоднократно судимого 28-летнего осужденного, который отбывает шестилетний срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.