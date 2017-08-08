В иркутской колонии обнаружили наркотики в креме для обуви
Крем был в посылке, которую пытались передать осужденному.
Крем был в посылке, которую пытались передать осужденному.
Посылку с наркотиками выявили сотрудники исправительной колонии № 4 п. Плишкино Иркутского района. Наркотическое вещество было спрятано в креме для обуви. Об этом сообщает ГУФСИН по Иркутской области.
Опасную посылку в колонию пытался передать 25-летний молодой человек. При досмотре передачи инспектором отдела безопасности колонии был обнаружен полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом серого цвета, спрятанный в креме для обуви.
Данная посылка предназначалась для неоднократно судимого 28-летнего осужденного, который отбывает шестилетний срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
В настоящий момент молодой человек задержан. Экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим каннабиноидом весом 1,6 грамма. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт и пересылку наркотических веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).