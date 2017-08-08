В Приморье произошло очередное убийство таксиста

Житель Приморского края обнаружил у своего дома тело неизвестного мужчины и обратился в полицию. Они выяснили, что произошло очередное убийство водителя такси, сообщает РИА «Восток-Медиа».
49-летний сотрудник таксомоторной компании в Спасске-Дальнем стал жертвой 42-летнего злоумышленника из села Хвалынка. Водитель перестал выходить на связь с диспетчером ночью, а после этого в дежурную часть поступила информация об обнаружении на улице Приморской тела с признаками насильственной смерти.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России “Спасский” задержали жителя села Хвалынка, которого потерпевший вёз последним. Злоумышленник был задержан в течение 10 часов: он передвигался на похищенной у потерпевшего автомашине “Тойота-Пробокс”. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Следственным отделом СК по городу Спасску-Дальнему принято процессуальное решение. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.