В Приморье произошло очередное убийство таксиста

Житель Приморского края обнаружил у своего дома тело неизвестного мужчины и обратился в полицию. Они выяснили, что произошло очередное убийство водителя такси, сообщает РИА «Восток-Медиа».

49-летний сотрудник таксомоторной компании в Спасске-Дальнем стал жертвой 42-летнего злоумышленника из села Хвалынка. Водитель перестал выходить на связь с диспетчером ночью, а после этого в дежурную часть поступила информация об обнаружении на улице Приморской тела с признаками насильственной смерти.