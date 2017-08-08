Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа реальная цена рубля
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Что написали иностранные СМИ о демарше России против США
Что иностранцы думают о России и москвичах на самом деле
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Уникальные витрины Могадишо
06:33 (мск), источник: Восток Медиа

В Краснофлотском районе Хабаровска утонул подросток

С начала лета на водоёмах региона погибли уже четверо детей.

В краевой столице в минувшие выходные утонул подросток, который купался в необорудованном месте. Всего с начала лета на водоёмах региона погибли уже четверо детей, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Подросток вместе с другом отдыхал на берегу Амура в Краснофлотском районе неподалёку от улицы Осиповка. Он решил искупаться в реке, хотя разрешённых для этого мест в краевом центре нет.

«Парень пошёл купаться в необорудованном месте, где берег не был обследован. Когда заходил в воду, берег начал резко углубляться — он провалился, хлебнул воды, началась паника. Погибшему было около 14−15 лет», — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Фомин.

Подростка пытались спасти отдыхающие рядом люди. Сначала на помощь утопающему бросился его друг, затем — горожане постарше, но спасти подростка не удалось.

Всего с начала лета в Хабаровском крае утонули уже 22 человека, четверо из них — дети. Агентство ранее сообщало, что в краевой столице с начала сезона на водных объектах погибло больше людей, чем за весь прошлый год. Во всех случаях люди купались в необорудованных для этого местах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Во Владивостоке вновь активизировались догхантеры
ДВЖД приостановила продажу билетов из Хабаровска во Владивосток и обратно
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Российский легкоатлет завоевал первую медаль на ЧМ в Лондоне
Пентагон разработал план нанесения ударов по территории Филиппин
Власти Венесуэлы обвинили в контрабанде наркотиков
Мэр Чикаго подал иск против Трампа из-за «городов-убежищ»
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок УЕФА
В Японии умер актер, сыгравший роль Годзиллы
Спорт
Драка на курорте: российские хоккеисты победили канадцев в Сочи Летнее время года и неоптимальная форма игроков не испортили классического противостояния сборных Канады и России
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Стала известна этажность застройки в рамках реновации
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь