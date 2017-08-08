В Краснофлотском районе Хабаровска утонул подросток

В краевой столице в минувшие выходные утонул подросток, который купался в необорудованном месте. Всего с начала лета на водоёмах региона погибли уже четверо детей, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Подросток вместе с другом отдыхал на берегу Амура в Краснофлотском районе неподалёку от улицы Осиповка. Он решил искупаться в реке, хотя разрешённых для этого мест в краевом центре нет.

«Парень пошёл купаться в необорудованном месте, где берег не был обследован. Когда заходил в воду, берег начал резко углубляться — он провалился, хлебнул воды, началась паника. Погибшему было около 14−15 лет», — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Фомин.

Подростка пытались спасти отдыхающие рядом люди. Сначала на помощь утопающему бросился его друг, затем — горожане постарше, но спасти подростка не удалось.