Четыре ребенка попали под колеса BMW на пешеходном переходе в Алматы

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Пять человек, из них — четыре ребенка, пострадали в результате тройного ДТП возле стадиона «Алматы Арена», сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

ДТП произошло по улице Момышулы напротив «Алматы Арена». Со слов очевидцев, Subaru Legacy, BMW и Toyota Mark 2 двигались в северном направлении по Момышулы, когда группа людей начала переходить дорогу по пешеходному переходу напротив стадиона.

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Toyota остановилась в крайнем левом ряду, Subaru — в крайнем правом. Водитель BMW решил проскочить между ними. По невыясненным причинам, водитель не справляется с управлением, врезается сначала в Subaru, потом его откинуло на Toyota и затем на пешеходов.

В ДТП пострадала пять человек: четыре ребенка-пешехода и водитель BMW. Их всех госпитализировали. После оказания первой медпомощи дети были отпущены домой.