Четыре ребенка попали под колеса BMW на пешеходном переходе в Алматы
В ДТП пострадали четыре несовершеннолетних пешехода и виновник аварии. Также сильно повреждены оказавшиеся рядом автомобили.
В ДТП пострадали четыре несовершеннолетних пешехода и виновник аварии. Также сильно повреждены оказавшиеся рядом автомобили.
АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Пять человек, из них — четыре ребенка, пострадали в результате тройного ДТП возле стадиона «Алматы Арена», сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
ДТП произошло по улице Момышулы напротив «Алматы Арена». Со слов очевидцев, Subaru Legacy, BMW и Toyota Mark 2 двигались в северном направлении по Момышулы, когда группа людей начала переходить дорогу по пешеходному переходу напротив стадиона.
Toyota остановилась в крайнем левом ряду, Subaru — в крайнем правом. Водитель BMW решил проскочить между ними. По невыясненным причинам, водитель не справляется с управлением, врезается сначала в Subaru, потом его откинуло на Toyota и затем на пешеходов.
В ДТП пострадала пять человек: четыре
В произошедшем разбирается полиция Алматы.