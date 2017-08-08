Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа реальная цена рубля
Специалисты объяснили существование «мужского гриппа»
Необычный бизнес приносит россиянке выручку 300 тыс. руб. в месяц
8 идей для дизайна маленькой спальни
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Это меня решили закрыть?»: Саакашвили припугнул Порошенко фото
СМИ: 32-летняя Варнава показала фото топлесс
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Киев предупредил Белоруссию о возможных санкциях – СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8Уникальные витрины Могадишо
06:36 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье более шести тысяч человек остаются без света из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Более 6 тысяч человек и пять социально-значимых учреждений Приморья остаются без электричества из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: РИА Новости

«В крае все еще есть перебои с электроснабжением — частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов с населением 6118 человек и пять социально-значимых учреждений», — говорится в сообщении.

По данным представителя филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», электроснабжение удалось восстановить в отрезанных селах Кроуновка и Яконовка Уссурийского городского округа, куда аварийные бригады переправились на лодках.

«Электроснабжение населенных пунктов было полностью восстановлено, кроме трех ТП в селе Кроуновка, которые питают несколько частных домов. Также электроснабжение было восстановлено большей части потребителей села Борисовка. В Уссурийском городском округе без электроснабжения остаются два населенных пункта — села Кугуки и Линевичи», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, туда поедут энергетики на вездеходе военных. Он добавил, что в Хасанском муниципальном районе восстановлено электроснабжение в селах Андреевка и Занадворовка. В Овчинниково из-за сильного подтопления для безопасности свет отключили принудительно.

«Проведение работ в селе Береговое, поселок Рыбачий, Филипповка, Кравцовка, Рязановка, Барабаш и поселке Ромашка в Хасанском районе затруднено из-за невозможности проезда к местам повреждений. Сейчас совместно со специалистами МЧС по Приморскому краю организуются работы по переправе ремонтного персонала и материалов», — пояснил собеседник агентства.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

Всего за прошедшие сутки краевыми спасателями и пожарными в Приморье спасено 155 человек, из которых 21 ребенок, эвакуировано из зон затопления 343 человека. Также, по данным властей, спасатели вывозят из подтопленных территорий собак и кошек. В пунктах временного размещения находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Российский легкоатлет завоевал первую медаль на ЧМ в Лондоне
Пентагон разработал план нанесения ударов по территории Филиппин
Власти Венесуэлы обвинили в контрабанде наркотиков
Мэр Чикаго подал иск против Трампа из-за «городов-убежищ»
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок УЕФА
В Японии умер актер, сыгравший роль Годзиллы
Спорт
Драка на курорте: российские хоккеисты победили канадцев в Сочи Летнее время года и неоптимальная форма игроков не испортили классического противостояния сборных Канады и России
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде Андрей Гайдулян получил роль астрофизика в новом голливудском проекте
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Названа альтернатива ипотеке для россиян
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Леди
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались Пара выпустила совместное официальное заявление.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь