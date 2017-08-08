287 домов остаются подтопленными в Михайловском районе Приморья

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Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.

В пострадавшем от последнего наводнения Михайловском районе Приморья остаются подтопленными 287 домов, сообщил ИА PrimaMedia глава района Владимир Архипов. По его словам, вода перестала пребывать, однако внутри самой Михайловки пока далеко не везде можно проехать.

— Ситуация у нас стабилизируется. Вода утекает с одной части села в другую. Но подтопленными у нас остается 287 домов. К ним сейчас на машине не подъехать, да и вообще по многим внутренним дорогам проехать тоже нельзя, — сказал Архипов.

Он добавил, что связь с основными краевыми дорогами не нарушена. Вода продолжает уходить.