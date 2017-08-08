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06:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

287 домов остаются подтопленными в Михайловском районе Приморья

При этом, проезд к самой Михайловке сейчас свободен, вода постепенно уходит (ФОТО).

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Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.

В пострадавшем от последнего наводнения Михайловском районе Приморья остаются подтопленными 287 домов, сообщил ИА PrimaMedia глава района Владимир Архипов. По его словам, вода перестала пребывать, однако внутри самой Михайловки пока далеко не везде можно проехать.

— Ситуация у нас стабилизируется. Вода утекает с одной части села в другую. Но подтопленными у нас остается 287 домов. К ним сейчас на машине не подъехать, да и вообще по многим внутренним дорогам проехать тоже нельзя, — сказал Архипов.

Он добавил, что связь с основными краевыми дорогами не нарушена. Вода продолжает уходить.

Напомним, в ночь с 6 на 7 августа на юго-западной территории Приморского края прошли сильные и очень сильные дожди с количеством 50−250 мм. Режим краевого ЧС введен в Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском районах и Уссурийском городском округе. Здесь из-за прошедших ливневых дождей размыты дороги и подтоплены населенные пункты. В результате подтопленными оказались более 1,4 тысячи домов с населением более 10 тысяч человек, 7 социально значимых объектов.

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