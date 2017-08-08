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07:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Федеральная трасса в районе Хениной сопки Уссурийска обрушилась под действием реки

На месте дежурят сотрудники полиции.

Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.

Одна полоса в сторону Владивостока перекрыта. Обрушение участка федеральной дороги началось вчера, 7 августа. На месте оползня поставили предупреждающие ограждения, с утра дежурят полицейские, которые докладывают каждый час о состоянии дороги начальнику отдела МВД по городу Уссурийску, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Водителям нужно быть внимательнее на этом участке дороги. В связи с ограждением одной полосы движения, возможны пробки в сторону Владивостока.

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