Федеральная трасса в районе Хениной сопки Уссурийска обрушилась под действием реки
На месте дежурят сотрудники полиции.
На месте дежурят сотрудники полиции.
Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.
Одна полоса в сторону Владивостока перекрыта. Обрушение участка федеральной дороги началось вчера, 7 августа. На месте оползня поставили предупреждающие ограждения, с утра дежурят полицейские, которые докладывают каждый час о состоянии дороги начальнику отдела МВД по городу Уссурийску, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.
Водителям нужно быть внимательнее на этом участке дороги. В связи с ограждением одной полосы движения, возможны пробки в сторону Владивостока.
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