Подросток-водитель с тремя детьми в машине попал в ДТП

ДТП произошло 7 августа в 11.40 в Тогучинском районе на автодороге из Репьево в Буготак. 16-летний юноша управлял Toyota Corona и потерял управление над автомобилем. В результате машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.
В этот момент в салоне, кроме несовершеннолетнего водителя, находились еще трое детей. 14-летний мальчик получил сотрясение головного мозга и рваную рану уха, 13-летняя девочка получила ушиб локтя. 12-летняя девочка и водитель не пострадали. Отмечается, что в момент аварии все они не были пристегнуты.
Как выяснили сотрудники полиции, подросток «позаимствовал» иномарку у своего отца, чтобы прокатить друзей. «В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют, как несовершеннолетний смог получить доступ к транспортному средству и что стало причиной дорожной аварии», — сообщили в ведомстве.
Многие пользователи высказались в поддержку подростка, вспомнив собственный опыт раннего вождение. «Не, в принципе-то нормально, только нужно кататься в поле за городом, пока опыту нет, и с батей», — подчеркнул один из подписчиков паблика «АСТ-54». Также практически все усомнились, что отец добровольно вручил ключи сыну.
На днях в Новосибирской области произошло еще одно ДТП с участием водителя-подростка. Нетрезвый 17-летний юноша за рулем Honda CR-V въехал в попутный грузовик Howo. Вопреки логике, с места происшествия скрылся не он, а 50-летний водитель грузовика.