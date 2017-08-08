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08:18 (мск), источник: VN.ru

Подросток-водитель с тремя детьми в машине попал в ДТП

16-летний подросток за рулем иномарки не справился с управлением и перевернулся. В этот момент в салоне находились еще трое детей — 14-летний мальчик, 12- и 13-летние девочки, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

ДТП произошло 7 августа в 11.40 в Тогучинском районе на автодороге из Репьево в Буготак. 16-летний юноша управлял Toyota Corona и потерял управление над автомобилем. В результате машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.

В этот момент в салоне, кроме несовершеннолетнего водителя, находились еще трое детей. 14-летний мальчик получил сотрясение головного мозга и рваную рану уха, 13-летняя девочка получила ушиб локтя. 12-летняя девочка и водитель не пострадали. Отмечается, что в момент аварии все они не были пристегнуты.

Как выяснили сотрудники полиции, подросток «позаимствовал» иномарку у своего отца, чтобы прокатить друзей. «В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют, как несовершеннолетний смог получить доступ к транспортному средству и что стало причиной дорожной аварии», — сообщили в ведомстве.

Многие пользователи высказались в поддержку подростка, вспомнив собственный опыт раннего вождение. «Не, в принципе-то нормально, только нужно кататься в поле за городом, пока опыту нет, и с батей», — подчеркнул один из подписчиков паблика «АСТ-54». Также практически все усомнились, что отец добровольно вручил ключи сыну.

На днях в Новосибирской области произошло еще одно ДТП с участием водителя-подростка. Нетрезвый 17-летний юноша за рулем Honda CR-V въехал в попутный грузовик Howo. Вопреки логике, с места происшествия скрылся не он, а 50-летний водитель грузовика.

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