Ликвидировать последствия ливней в Хабаровском крае поручил Вячеслав Шпорт
Глава региона распорядился оперативно провести ремонтные работы.
Глава региона распорядился оперативно провести ремонтные работы.
Губернатор Вячеслав Шпорт поручил оперативно ликвидировать последствия ливневых дождей. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
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Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», также закрыт участок дороги в районе реки Зоевка в районе имени Лазо
Больше всего неудобства дожди доставили жителям Хабаровска. Поздно вечером 7 августа ливни подтопили электроподстанцию «Эмальзавода». Энергетикам пришлось срочно отключить питание, в результате чего без света остались 415 жилых домов Железнодорожного района. В настоящее время электроснабжение в городе восстановлено.
В Хабаровске после дождей подтоплено 62 придомовые территории частного сектора, 17 подвалов многоквартирных домов. Устранением последствий циклона занимается 101 человек, используется 49 единиц техники.