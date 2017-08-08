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07:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ликвидировать последствия ливней в Хабаровском крае поручил Вячеслав Шпорт

Глава региона распорядился оперативно провести ремонтные работы.

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил оперативно ликвидировать последствия ливневых дождей. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального правительства, глава региона распорядился оперативно провести ремонтные работы. Также он дал указание усилить мониторинг уровней воды в малых реках, а в случае возникновения ЧС, быть готовыми оказать всю необходимую помощь населению.

По информации дежурно-диспетчерской службы правительства края, с сегодняшнего дня приостановлено движение по автодороге из поселка Кукан в Биробиджане. Ливни спровоцировали подъем уровней в болотных марях. Возле Кукана вода размыла целый участок автотрассы. В итоге населенный пункт оказался отрезанным от транспортного сообщения. В настоящее время развернуты работы по отсыпке. Закончить ремонт планируется к 9 августа.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», также закрыт участок дороги в районе реки Зоевка в районе имени Лазо из-за подтопления и перелива дороги на 48 км федеральной трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. В случае отсутствия дождя, дорогу обещают восстановить к вечеру.

Больше всего неудобства дожди доставили жителям Хабаровска. Поздно вечером 7 августа ливни подтопили электроподстанцию «Эмальзавода». Энергетикам пришлось срочно отключить питание, в результате чего без света остались 415 жилых домов Железнодорожного района. В настоящее время электроснабжение в городе восстановлено.

В Хабаровске после дождей подтоплено 62 придомовые территории частного сектора, 17 подвалов многоквартирных домов. Устранением последствий циклона занимается 101 человек, используется 49 единиц техники.

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