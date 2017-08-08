Маленькая девочка получила травму на уличном тренажере в Хабаровске
Следком проводит проверку по данному факту.
Следком проводит проверку по данному факту.
Хабаровск, 8 августа, AmurMedia.
Перелом пальца руки получила маленькая девочка в Хабаровске на уличном тренажере. По факту травмирования ребенка проводится проверка, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
Малолетняя девочка получила травму на уличном тренажере, расположенном возле школы в Железнодорожном районе Хабаровска. Диагноз ребенка — перелом пальца руки. Девочка находится в больнице, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мать пострадавшей считает, что уличные тренажеры установлены с нарушениями правил безопасности и закреплены ненадлежащим образом.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.