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08:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Маленькая девочка получила травму на уличном тренажере в Хабаровске

Следком проводит проверку по данному факту.

Хабаровск, 8 августа, AmurMedia.

Перелом пальца руки получила маленькая девочка в Хабаровске на уличном тренажере. По факту травмирования ребенка проводится проверка, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Малолетняя девочка получила травму на уличном тренажере, расположенном возле школы в Железнодорожном районе Хабаровска. Диагноз ребенка — перелом пальца руки. Девочка находится в больнице, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мать пострадавшей считает, что уличные тренажеры установлены с нарушениями правил безопасности и закреплены ненадлежащим образом.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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