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07:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

Женщина погибла при столкновении машины с лошадью в Алматинской области

Один человек погиб, другой травмирован при столкновении автомашины с лошадью на трассе.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Один человек погиб, другой получил тяжелые травмы при столкновении легковой машины с лошадью в Алматинской области, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

ДТП произошло в Кербулакском районе, где на 143-м километре трассы Алматы — Оскемен. Водитель автомашины Daewoo Espero наехал на переходившую дорогу лошадь.

На месте происшествия погибла 54-летняя пассажирка. Водитель автомашины, получивший тяжелые травмы, госпитализирован в больницу села Сарыозек.

В полиции подтвердили факт ДТП, сообщив, что по факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 345 частью 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

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