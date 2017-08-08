Еще один отряд спасателей из Хабаровского края отправили в Приморье

Источник: РИА "Новости"

В состав группировки вошли 80 человек, с собой они увезли шесть единиц техники и пять лодок. Также у бойцов есть все необходимое снаряжение и оборудование.

Напомним, из-за ливней в соседнем регионе осложнилась паводковая и дорожная обстановка. Ранее в Приморье выехали 50 сотрудников Амурского спасательного центра МЧС России. Туда были направлены и 40 работников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-26.