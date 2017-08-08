Еще один отряд спасателей из Хабаровского края отправили в Приморье
Сегодня, 8 августа, в Приморье из Хабаровского края отправили еще один отряд Амурского спасательного центра МЧС России.
Сегодня, 8 августа, в Приморье из Хабаровского края отправили еще один отряд Амурского спасательного центра МЧС России.
В состав группировки вошли 80 человек, с собой они увезли шесть единиц техники и пять лодок. Также у бойцов есть все необходимое снаряжение и оборудование.
Напомним,
Сейчас в готовности к убытию находится аэромобильная группировка главного управления МЧС России по краю и еще один отряд спасателей ДВРПСО МЧС России, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на